Beşiktaş, Levent Mercan'ın peşinde

Beşiktaş, Schalke 04’ün Türk asıllı orta sahası Münir Levent Mercan’ı kadrosuna katmak istiyor.

Yabancı kuralının geri gelmesinin ardından gurbetçi oyunculara yönelen siyah-beyazlılar, Schalke 04’ün 20 yaşında orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan’ı takibe aldı. Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan, her iki ayağını da kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

Almanya U20 Milli takımında da görev yapan Levent Mertcan için ön görüşmeler yapılırken, uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanmasını bekleniyor.