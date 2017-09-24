Beşiktaş-Leipzig maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş’ın salı günü evinde RB Leipzig’i konuk edeceği karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev’in yönetmesi kararlaştırıldı.
Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. maçında düdük, Sergei Karasev’in olacak. Rus hakem, geçen sezon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta da düdük çalmıştı.
G Grubu’nda ilk haftada Porto’yu deplasmanda 3-1’lik yenerek Portekiz’den zaferle dönen siyah-beyazlılar, ligde alınan Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından RB Leipzig karşısında alacağı sonuçla mağlubiyetlere karşı refleksini de göstermiş olacak.