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Spor

Beşiktaş-Leipzig maçının hakemi belli oldu

Siyah-beyazlılar, ilk maçta Porto'yu deplasmanda 3-1'le geçti

24 Eylül 2017 15:06

Beşiktaş’ın salı günü evinde RB Leipzig’i konuk edeceği karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev’in yönetmesi kararlaştırıldı.

Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. maçında düdük, Sergei Karasev’in olacak. Rus hakem, geçen sezon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta da düdük çalmıştı.

G Grubu’nda ilk haftada Porto’yu deplasmanda 3-1’lik yenerek Portekiz’den zaferle dönen siyah-beyazlılar, ligde alınan Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından RB Leipzig karşısında alacağı sonuçla mağlubiyetlere karşı refleksini de göstermiş olacak.

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