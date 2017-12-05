Beşiktaş, Leipzig için Almanya yolcusu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 6.ve son maçında Leipzig ile oynayacağı maç için özel uçakla Almanya’ya gitti.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, kadroya 19 futbolcuyu dahil etti. Beşiktaş'ın Almanya kafilesinde Galatasaray derbisinde forma giyen, Pepe, Babel, Quaresma, Tolgay, Atiba ve Gökhan Gönül yer almadı. Öte yandan kafilede, kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil de yer aldı.

Son çalışma maçın oynanacağı stadyumda

Beşiktaş, son çalışmasını bu akşam maçın oynanacağı Red Bull Arena'da TSİ 21.30’da yapacak.

Antrenman öncesi TSİ 21.00’de Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek. Gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar, yarın saat TSİ 22.45'de oynayacağı maçın ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.