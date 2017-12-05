T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Leipzig için Almanya yolcusu

Beşiktaş, yarın Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Leipzig ile grubun son maçını oynayacak

05 Aralık 2017 17:41

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 6.ve son maçında Leipzig ile oynayacağı maç için özel uçakla Almanya’ya gitti.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, kadroya 19 futbolcuyu dahil etti. Beşiktaş'ın Almanya kafilesinde Galatasaray derbisinde forma giyen, Pepe, Babel, Quaresma, Tolgay, Atiba ve Gökhan Gönül yer almadı. Öte yandan kafilede, kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil de yer aldı.

Son çalışma maçın oynanacağı stadyumda

Beşiktaş, son çalışmasını bu akşam maçın oynanacağı Red Bull Arena'da TSİ 21.30’da yapacak.

Antrenman öncesi TSİ 21.00’de Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek. Gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar, yarın saat TSİ 22.45'de oynayacağı maçın ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.

 

ETİKETLER

BeşiktaşŞampiyonlar LigiSon maçlarLeipzig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24