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Spor

Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarını tamamladı

ALİ DANAŞ / LİNZ,(DHA) Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı

16 Ağustos 2018 00:47

ALİ DANAŞ / LİNZ,(DHA)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü Ön Eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil de antrenmanı takip etti. 

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