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Spor

BEŞİKTAŞ KURADAN MEMNUN İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2010 18:36

-BEŞİKTAŞ KURADAN MEMNUN İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde (L) Grubu'nda Porto, CSKA Sofya ve Rapid Wien ile eşleşen Beşiktaş, kuradan memnun. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un dün gece elenmesiyle Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon temsil eden tek Türk takımı olarak kalan siyah-beyazlılar, eşleştikleri rakiplerini gözlerine kestirdi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, ''İyi kura çektik. Beşiktaş bu gruptan çıkacaktır'' dedi. Önemli transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla Helsinki deplasmanında aldıkları farklı skorlu galibiyetten dolayı mutlu ve moralli olduklarını anlatan Vardar, ''Grupta ilk iki sırada çok rahat yer alacağımızı düşünüyorum. Türk futbolu ve Beşiktaş için hayırlı olsun'' diye konuştu.

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