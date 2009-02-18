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Spor

Beşiktaş kuradan memnun

18 Şubat 2009 02:00



Fortis Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşen Beşiktaş ile Ankarasporlu yöneticiler, iddialı olduklarını ve kupayı alacaklarını ileri sürdüler.

Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında eşleşme ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner, hem yarı finalde Ankaraspor'u yenmek, hem de kupayı almak istediklerini söyledi.

Öner, Ankaraspor'un iyi ve istikrarlı bir takım olduğunu vurgulayarak, "Ligde üst sıralarda yer almaları da bunu gösteriyor. Ayrıca ligde İstanbul'da bizi yenmişlerdi. O maçta iyi mücadele verememiştik. Zaten yarı finaldeki takımlar zorlu maçlar sonrasında buraya geldi. Bu bakımdan rakip fark etmiyordu. Ankaraspor ile 3 tane iyi maç yapacağız" diye konuştu.

Türkiye Kupası'nın Fortis adını aldığından beri bu kupayı üst üste 2 defa kazandıklarını hatırlatan Kenan Öner, "Geçen sene yarı finalde şanssızlık nedeniyle elenerek 3. kez alma fırsatını kaçırmıştık. Bu sene finale kalıp 3. kupayı almak istiyoruz" dedi.

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