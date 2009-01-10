Beşiktaş kupayı sevdi



Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor'u deplasmanda 1-0 yenerek puanını 12'ye yükseltti ve grubu lider olarak tamamladı.



Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda Gaziantepspor ile Beşiktaş, Kamil Ocak Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Beşiktaş 74. dakikada Nobre'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda Gökhan Zan 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Beşiktaş bu sonuçla oynadığı 4. maç sonunda puanını 12'ye yükselterek grubu lider olarak tamamladı. Gaziantepspor ise 6 puanda kaldı.



GAZİANTEPSPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 1



Stat: Kamil Ocak



Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Narinç, Ali Zağlı



Gaziantepspor: Murat Şahin, İsmail, Bekir, Murat Ceylan, Erhan Sekman, Tabata, Deumi, Hakan Bayraktar, Erman Özgür, Beto, İvan



Beşiktaş: Hakan Arıkan, Serdar Kurtuluş, Cisse, Gökhan Zan, Sivok, Uğur, Nobre, İbrahim Üzülmez, Serdar Özkan, Holosko, İbrahim Toraman

Gol: Dk. 74 Nobre



Sarı kartlar: Dk. 25 Serdar Kurtuluş (Beşiktaş), Dk. 43 Erhan Sekman (Gaziantepspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Gökhan Zan



İLK YARI



4. dakikada, İbrahim Toraman'ın kaleciye geri pasında, araya giren Beto topa sahip olmak isteyince, kalesinden çıkan Hakan Arıkan, topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.



8. dakikada, İsmail soldan hızla Beşiktaş alanına sokuldu ve ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Beto'dan önce kaleci Hakan Arıkan, ikinci kez topu yumruklayarak yine gole izin vermedi.



10. dakikada Holosko, sağdan ceza alanına girdi ve Uğur'a pasını verdi. Uğur, topu İbrahim Üzülmez'e verdi, bu oyuncunun sert şutu topu iyi takip eden kaleci Murat Şahin'de kaldı.



23. dakikada Erhan Sekman, orta sahadan Beşiktaş ceza sahasına kadar sokuldu ve ortasını yaptı. Ceza alanında müsait pozisyonda bulunan Beto'nun rovaşata vuruşu denemesi sonuçsuz kaldı.



35. dakikada Serdar Özkan, defansı geçerek, ceza çizgisi önüne kadar sokuldu ve ortaladı. Nobre, kendisine doğru yönelen topa yetişemeyince, Gaziantepsporlu defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. 38. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı köşe vuruşunu Uğur kullandı. Bu oyuncunun ortaladığı topa, altı pas içinde kafayla vuran İbrahim Toraman'ın şutu az farkla üstten auta gitti.



Kalan dakikalarda gol oymayınca, karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.