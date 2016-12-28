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Spor

Beşiktaş kupada turladı

Siyah beyazlı ekip maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı

28 Aralık 2016 01:21

Beşiktaş, 2016'nın son resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile karşılaştı.  Siyah beyazlı ekip maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini 34. dakikada Talisca 72. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Yaşadığı sakatlıktan dolayı 3 ay formasından uzak kalan Talisca'nın golle sahalara dönmesi siyah beyazlı taraftarlarca sevinçle karşılandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 10'a yükselterek grupta oynacağı iki maçı kalmasına rağmen kupada son 16'ya kalmayı başardı. Boluspor ise,  4 puanla 3. sırada yer aldı.

 

Talisca'dan 3 ay sonra muhteşem dönüş

 

Sakatlıktan sonra sahalara dönen Talisca'nın fizik eksikliğine rağmen fırsatçılığı her yönüyle dikkat çekti. Attığı golde ustalık vardı. Ömer sahada koşmadık alan bırakmadı bir de gol attı.

 

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BeşiktaşBolusporZiraat Türkiye KupasıTalisca

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