-BEŞİKTAŞ KUPADA PARLIYOR İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk mücadelesinde Gaziantepspor'u 3-0 yenerek final için büyük avantaj sağlayan Beşiktaş, kupada parlıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde geride kalsa da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki başarılı sonuçlarıyla hedefine emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Kupada ön eleme maçıyla mücadelesine başlayan Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek gruplara kalma hakkını elde etti. Grup mücadelesine Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yenilgisiyle başlayan ''Kara Kartallar'', daha sonra üst üste 3 galibiyet alarak çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek finalde grup mücadelesinde mağlup olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 5-0 ve 3-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlı takım, yarı finalin ilk maçında ise Gaziantepspor'u 3-0 yenerek final yolunda avantajlı skor elde etti. Siyah-beyazlı ekip, kupada 8 maçta 22 gol atıp, 6 gol yedi. -AVRUPA'DA DA BAŞARILI SONUÇLAR ALDI- Beşiktaş, her ne kadar ligde taraftarlarını sevindirmese de mücadele ettiği diğer kulvarlarda başarılı sonuçlara imza attı. Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de elde ettiği galibiyetlerle 2. tura kadar gelen siyah-beyazlı ekip, bu turda elense de başarılı sonuçlarıyla taraftarlarını sevindirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 14 maça çıkan Beşiktaş, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Rakip filelere 27 gol atan ''Kara Kartallar'' kendi kalesinde ise 15 gol gördü. -LİG PERFORMANSI KÖTÜ- Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolunu yarılayan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ise kötü performans sergiledi. Ligde 27. hafta geride kalırken siyah-beyazlı takım, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi sonunda 39 puan toplayarak 7. sırada kaldı. Beşiktaş, 27 maçta rakip fileleri 41 kez havalandırırken, kendi kalesinde 32 gol gördü. -İZİN GÜNÜ- Kupa mücadelesinin ardından teknik direktör Tayfur Havutçu futbolcularına 1 gün izin verirken, siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa ile 11 Nisan Pazartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.