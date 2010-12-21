-BEŞİKTAŞ KUPADA İLK GALİBİYET PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını istemediği yerde bitiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda bunu telafi etmeyi planlıyor. Kupada (B) Grubu'nda yer alan ve ilk maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, yarın karşılaşacağı Konya Torku Şekerspor'u yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş, cezası nedeniyle Konya Torku Şekerspor'u Mardan Antalyaspor Stadı'nda seyircisinden yoksun bir şekilde konuk edecek. Saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi ise hakem Hakan Özkan yönetecek. Konya Torku Şekerspor karşısında kırmızı kart cezası biten İspanyol oyuncu Guti de oynayabilecek. Bu arada, siyah-beyazlı takım yarınki maçın son hazırlığını bu akşam gerçekleştirecek. Beşiktaş kafilesi idmanın ardından Antalya'ya hareket edecek. -SAKATLARIN DURUMU- Beşiktaş'ta Gaziantepspor maçında ayağına darbe alan Ersan'ın Konya Torku Şekerspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi. Sakatlığı nedeniyle lig maçında forma giymeyen Ernst, yarınki maçta da takımını yalnız bırakacak. Savunma oyuncuları İbrahim Toraman ve Ferrari'nin durumlarının şüpheli olduğu öğrenilirken, sakatlıkları bulunan Bobo, Holosko, Rüştü, Zapotocny, Nihat, Onur, Ekrem ve Necip kupa mücadelesinde yer almayacaklar. Gaziantepspor maçında aldıkları darbe sonrası sakatlanan ve dünkü idmanda yer almayan Quaresma ve Aurelio'nun ise Konya Torku Şekerspor maçında oynayabilecekleri açıklandı.