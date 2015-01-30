Beşiktaş kupada ikincilik koltuğuna oturdu

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Beşiktaş ve Sarıyer karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların 3-1 kazandığı maçta Beşiktaş'ın gollerini Necip, Furkan Yaman ve yeni transfer Tolgay Arslan attı. Puanını 9'a çıkaran Kartal, 7 puanlı Adana Demir'i geçerek, üst tur şansını son maça bıraktı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Tolgay Arslan, Alexander Milosevic ve Daniel Opare ilk 11'de sahaya çıkarak, ilk kez resmi maçta oynama fırsatı yakaladı.

Milosevic, savunmanın göbeğinde genç Atınç Nukan ile görev aldı. Sezon sonuna kadar kiralanan Opare, lisansının çıkması sonrası Serdar Kurtuluş'un yokluğunda sağ bekte forma giyerken, Tolgay Arslan ise orta sahada şans buldu.

Beşiktaş, etkili başladığı maçta ilk golü 41'de Necip'le buldu. Sosa, sol kanattan köşe vuruşunu kullandı, defanstan dönen topu Arjantinli bir kez daha cezasahasına ortaladı, çok iyi yükselen Necip kafayı vurup ağları havalandırdı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Necip, en son 17 Eylül 2012'de Elazığspor ağlarını havalandırdıktan bu yana 864 gün sonra golle tanıştı ve ilk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı. Ancak gol 78'de Furkan Yaman'dan geldi. Furkan, ceza sahası içinde buluştuğu topu güzel bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı.

İki dakika sonra Sarıyer farkı tekrar bire indirdi. Sağ kanatta Güney'in ortasını Cemre ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.

81'de ise Beşiktaş'ta Tolgay Arslan sahneye çıktı. Kartal'ın yeni transferi ceza yayı önünde topla buluştu, önündeki iki oyuncudan sıyrılıp sağ çektiği topu sol direğin yanından ağlarla buluşturdu ve farkı yeniden 2'ye çıkararak skoru 3-1'e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Sarıyer'e 3-1 yenerek, puanını 9'a çıkardı ve 7 puanlı Adana Demirspor'un önünde 2. tur şansını son maça bıraktı. Gruptaki ilk golünü Beşiktaş'a atan Sarıyer ise yine puanla tanışamadı.

Grupta 13 puanlı Rize ise gruptan lider çıkmayı daha önce garantilemişti.