Beşiktaş kupada dört dörtlük

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Beşiktaş, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, Abdülkerim (kendi kalesine), Demba Ba, Atınç Nukan ve Cenk Tosun'ndan gelirken, ev sahibinin tek golü ise Özgürcan Özcan'dan geldi.

Siyah-beyazlılar mücadeleye Tolga, Serdar, Franco, Atınç, İsmail, Necip, Oğuzhan, Oğuz, Uğur, Kerim, Cenk 11'iyle başladı.

ntvspor.net'in haberine göre, Barış Şimşek'in düdük çaldığı karşılaşmanın ilk ciddi atağı Beşiktaş'tan geldi. Ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan Oğuzhan vurdu, top yandan dışarıya gitti.

Beşiktaş 7. dakikada öne geçti. Sol taraftan Uğur Boral'ın yaptığı ortaya kaleci Emre Selen müdahale edemedi. Pozisyonu önlemek isteyen Abdülkerim Bardakçı, yaptığı ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş bu golle öne geçti: 0-1

Adana Demirspor 10. dakikada Özgürcan Özcan'la beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruş sonrasında Adana Demirsporlu Oğuzhan Aynaoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği hava topunda Tolga'yla Atınç birbirine girdi ve oradan seken top Özgürcan Özcan'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcu da boş kaleye topu ağlara yolladı ve takımına beraberliği getirdi: 1-1

23. dakikada Beşiktaş 2.gole yaklaştı. Oğuzhan Özyakup, sağ kanattan taç çizgisine yakın bir noktadan ortasını yaptı, altıpas çizgisi hemen yakınında bulunan Uğur Boral kafa vuruşu yaptı. Topu kaleci Emre Selen son anda kurtardı ve siyah-beyazlıların öne geçmesine izin vermedi.

32. dakikada bu kez Adana Demirspor golü aradı. Oğuzhan Aynaoğlu sağ kanattan ceza sahasına hareketlendi ve altıpas çizgisinin sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Tolga Zengin topu son anda kurtardı.

40. dakikada ise Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta ceza sahası dışından Oğuzhan Özyakup ceza alanına ortasını yaptı, altıpas çizgisi yakınına gelen topa Uğur Boral kafa vuruşu yaptı, top direğin hemen yanından auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş ikinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladı. Kerim Frei ve Oğuz Aksoy oyundan çıkarken yerlerine Demba Ba ve Gökhan Töre dahil oldu.

54. dakikada Beşiktaş, Demba Ba'yla gol aradı. Gökhan Töre'nin havadan pasıyla ceza alanı içerisinde penaltı noktasının yakınında pozisyon alan Demba Ba, röveşata denedi ancak etkisiz şut yerden auta gitti.

61. dakikada Gökhan Töre kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı. Başarılı futbolcu ceza alanın dışından kaleyi cepheden gören bir posizyondan ters ayağı ile şutunu çekti, top etkisiz bir şekilde üstten auta gitti.

64. dakikada Beşiktaş, Cenk'le gole yaklaştı ancak Oğuzhan Özyakup'un yerden kısa pasıyla ceza alanı içerisinde buluşan siyah-beyazlı futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

69. dakikada siyah-beyazlılar, ikinci yarının en net pozisyonunu yakaladı. Gökhan Töre'nin ortasına iyi yükselen Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı ancak Emre Selen gole izin vermedi.

70. dakikada Demba Ba, Beşiktaş'ı tekrar öne geçiren golü kaydetti. Senegalli yıldız, 20 yaşındaki kaleci Emre Selen'i, ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla mağlup etti ve siyah-beyazlıları öne geçirdi: 1-2

76. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Uğur Boral'ın sağ kanattan kullandığı duran topu ceza sahasında Atınç Nukan kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-3

83. dakikada bu kez Cenk Tosun sahneye çıktı. Ceza sahası dışarısından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cenk, sağ ayak içiyle yaptığı harika vuruşla kaleci Emre Selen'i avladı ve Beşiktaş'ın 4. golünü kaydetti: 1-4

Kalan sürede gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş mücadeleyi 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 6'ya yükseltirken, Adana Demirspor ise 6 puanda kaldı.

Grupta Çaykur Rizespor, 4'te 4 yaparak gruptan çıkmayı garantilemişti.

5. haftada Beşiktaş, Sarıyer'i konuk edecek. Adana Demirspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.