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Spor

Beşiktaş, kupa yarı finalinde TOFAŞ'ın rakibi oldu

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit: 80-63 SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 5, Diebler 6, Strawberry 14, Weems 3, Lalanne 13, Clark 14, Sertaç Şanlı 6, Kenan Sipahi 11, Erkan Veyseloğlu 2, C

16 Şubat 2018 01:16

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit: 80-63

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 5, Diebler 6, Strawberry 14, Weems 3, Lalanne 13, Clark 14, Sertaç Şanlı 6, Kenan Sipahi 11, Erkan Veyseloğlu 2, Can Maxim Mutaf 6, Muratcan Güler, Ömer Utku Al
BANVİT: Taylor 4, Rautins 8, Thomas 16, Caloiaro 2, Vidmar 6, Kulig 16, Rıdvan Öncel, Tolga Geçim, Can Altıntığ 8, Şehmus Hazer 1, Berke Atar 2, Erkin Şenel
1\'İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 41-32
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67-44
5 FAUL ALAN: Rautins (Banvit)

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş Sompo Japan, Banvit\'i 80-63 mağlup etti ve yarı finalde TOFAŞ\'ın rakibi oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabaka iki takımın da karşılıklı sayılarıyla başlarken, ilk periyot 15-15\'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta ipleri eline alan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 41-32 önde gitti. Üçüncü periyotta farkı açmayı sürdüren siyah-beyazlılar, maçın final bölümüne 23 sayı farkla önde girdi: 67-44. Mücadelenin son periyodunda da üstünlüğü rakibine bırakmayan Beşiktaş, parkeden 80-63\'lük galibiyetle ayrıldı.

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