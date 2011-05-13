-BEŞİKTAŞ KUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltılarla geçerek müzesine götüren Beşiktaş, başarısını kutladı. Kulüp başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve siyah-beyazlı futbolcular, kupa şampiyonluğu dolayısıyla düzenlenen geceye katıldı. Etiler Şamdan'da, basına kapalı düzenlenen geceye, başkan Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Metin Keçeli, Fahrettin Curoğlu, Engin Baltacı, Ertunç Soğancıoğlu, Serdal Adalı, Mete Düren, Cengiz Zülfikaroğlu ve Ahmet Akpınar'ın eşleriyle katıldığı bildirildi. Gecede teknik heyet ve tüm futbolcuların da eşleriyle birlikte bulunduğu duyuruldu. Kazanılan Türkiye Kupası'nın da yer aldığı gecede, yemeklerin yenilmesinin ardından gönüllerince eğlenen futbolcular, başarılarını kutladı.