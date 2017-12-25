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Spor

Beşiktaş, kupa maçının hazırlıklarına başladı

Ali DANAŞ - İSTANBUL - DHA Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı

25 Aralık 2017 20:41

Ali DANAŞ - İSTANBUL - DHA

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısının ardından yapılan ısınma koşuları ile başlayan antrenman minik kale maçlar ile devam etti. Yarım sahada 3 takım halinde değişmeli yapılan çift kale maçlar ile günün tek çalışması sona erdi.
Teknik direktör Şenol Güneş\'ten izin alarak ülkelerine giden Fabricio, Medel, Lens, Talisca ve Adriano\'nun yanısıra grip olan Necip Uysal idmanda yer almadı.
Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenman detaylar

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