Beşiktaş, kupa maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

Beşiktaş, ligde 6-0 yendiği Çaykur Rizespor'la bu kez Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. ATV'den canlı yayımlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

İki takımın muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Welinton, Montero, Rıdvan, Necip, Gökhan, Mensah, Oğuzhan, N'Koudou, Güven

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Melnjak, Meriah, Moroziuk, Abdullah Durak, Yasin Pehlivan, Tunay, Samudio, Fernando, Skoda

Rosier kadroda yok

Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Mensah’ın yanı sıra Ljajic ve Gökhan Töre maçta görev yapabilecek. Domagoj Vida ve Valentine Rosier ise kadroda yok.

Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı.

Çaykur Rizespor'da Koronavirüs vakası

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

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