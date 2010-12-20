-BEŞİKTAŞ KUPA MAÇINA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Torku Şekerspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı takım, yine 12 oyuncusundan yoksun bir şekilde kupa mesaisine başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen bugünkü idmana tedavisi için Brezilya'da bulunan Bobo ile izinli Yusuf ve Fatih katılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Onur Bayramoğlu, Filip Holosko, Necip Uysal, Fabian Ernst, Rüştü Reçber, Tomas Zapotocny ile dün oynanan Gaziantepspor maçında sağ üst baldırına darbe alan Ersan Gülüm, çeşitli yerlerine darbeler alan Quaresma ve Mehmet Aurelio antrenmanda yer almadı. Gaziantepspor maçı öncesi sakatlanan ve oynayamayan Ferrari takımla birlikte koşu yaparken, Ekrem ve Nihat ise takımdan ayrı çalıştı. -ANTRENMAN- Siyah-beyazlı takımın yaptığı haftanın ilk antrenmanında, Gaziantepspor maçında forma giyen oyuncular çalışmayı koşuyla tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışması ve minik kale maç yaptıktan sonra şut çalışmasıyla idmanı tamamladılar. Minik kale maçta Guti, Erhan, Umut ve Sivok'un yer aldığı takım, İbrahim Üzülmez, Bernd Schuster, Tayfur Havutçu ve Hakan Arıkan'dan oluşan takımı 7-6 mağlup etti. Bu arada Beşiktaş, Konya Torku Şekerspor maçı hazırlıklarını, yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak ve saat 19.00'da da özel uçakla maçını oynayacağı Antalya'ya hareket edecek.