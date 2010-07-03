Beşiktaş küme düştü

T24 - Yeni sezon için yaptığı transferlerle göz kamaştıran Beşiktaş borsada bir kademe düşürülerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi’nden çıkarıldı.



Haberturk'ün haberine göre işlem hacmi düştüğü için koddan çıkarılan Beşiktaş hisseleri dünden itibaren endekse dahil edilmedi. Beşiktaş ile birlikte Türk Traktör, Akçansa ve Alkim hisseleri de endeksten çıkarıldı. Bu hisselerin yerine Koza Altın, İttifak Holding, Kantonsan ve Göltaş ilk 100’de işlem görecek. Beşiktaş hisseleri son 1 yılda yüzde 20 değer kaybederek piyasa değeri 165 milyon liraya kadar düştü.





Üç aylık zararı yüzde 131 arttı



Beşiktaş Futbol Yatırımları’nın bilançosuna göre şirketin zararı yılın ilk üç ayında yüzde 131 artarak 11 milyon liradan 27 milyon liraya çıktı. Üç aylık zararı 27 milyona çıkan Beşiktaş’ın yıllık zararının da önemli ölçüde artması bekleniyor. Şirketin yıllık zararı ise 221 milyon liraya kadar yükseldi. Zararının artmasına rağmen Beşiktaş ünlü oyuncu Ricardo Quaresma ile İnter’e bonservis bedeli olarak 7.3 milyon Querizma’ya ilk için 3.5 sonraki 2 yıl için 3.7 milyon dolar ödeyecek şekilde anlaştı. Kara Kartal yeni teknik direktörü Bernhard Schuster ile yıllık 2.6 milyon euro bedeli karşılığı anlaştı.



