Beşiktaş Kulübü'nün 33. Başkanı Fikret Orman oldu.

Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasının ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş'ta yeni başkan Fikret Orman oldu.

11 bin 611 üyenin oy hakkı olduğu kongrede kullanılan oy sayısı 4 bin 623'te kaldı.

Fikret Orman açılan 14 sandıkta aldığı 2 bin 398 oyla Beşiktaş'ın 33. başkanı olmayı garantiledi.

Orman, 2014 Ocak ayına kadar başkanlık görevini yürütecek.

Yönetim Kurulu

Fikret Orman'ın yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ahmet Nur Çebi, Tamer Kıran, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Umut Güner, Adnan Dalgakıran, Berk Hacıgüzeller, Levent Erdoğan, Nusret Altınbaş, İsmet Berkan, Cem Bilge, Yalçın Kaya Yılmaz.

Yedek üyeler: Erdal Karacan, Berkan Gocay, Seyit Ateş, Metin Albayrak, Mesut Urgancılar, Abdullah Sözer.

En çok ilgi Orman'a

Kongrede başkan adaylarından en çok ilgiyi Fikret Orman görüyor. Oylarını kullanmaya gelen üyelerin büyük bölümü özellikle başkan adayı Orman'a başarılar dilemek için birbiriyle adeta yarıştı. Fikret Orman, kongre üyeleriyle sık sık fotoğraf çektirdi.

'Oy' esprisi

Fikret Orman'ın eşi Sedef Orman da oy kullandı. Sedef Orman, oy kullandıktan sonra eşinin yanına gelirken, Fikret Orman, ''Umarım başkasına oy vermemişsindir'' diye espri yaptı. Sedef Orman da bu sözlere karşılık ''Belli olmaz'' şeklinde esprili bir karşılık verdi. Bu arada, Fikret Orman'ın babası Abdülkadir Orman da oyunu kullandı.