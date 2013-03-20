Beşiktaş, 110. Kuruluş Yıldönümünü kutladı

Beşiktaş Kulübü’nün 110. kuruluş yıldönümü etkinlikleri İnönü Stadı’nda yapıldı. Siyah – Beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kutlama törenine Galatasaray Başkanı Ünal Aysal da katıldı. Aysal’ın yanı sıra Galatasaraylı yöneticiler Sedat Doğan ve Emir Sarıgül de İnönü Stadı’nda kutlama törenini izledi. Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba ile Siyah – Beyazlı takımın eski teknik direktörü Tayfur Havutçu da kutlamalara katılan isimler arasında yer aldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ünal Aysal’ı stat girişinde karşıladı. Daha sonra Süleyman Seba, Fikret Orman ve Ünal Aysal bir süre sohbet etti. Seba, Orman ve Aysal, 110. yıl kutlamalarını şeref tribününde yan yana izledi. Sanatçı Hakan Altun, “Bizi yanlız bırakmayan Ünal Aysal” dediği anda İnönü’de ıslıklar yükseldi.

Fikret Orman, İnönü Stadı’nda konuşma yaparken taraftarlar “Demirören’e hesap sorsana” tezahüratları yaptı. Orman, “Merak etmeyin, merak etmeyin. Arkadaşlarım ve ben kimseden korkmadan tüm Beşiktaşlılığımızla buraya geldik, kime ne hesap sorulacaksa da soracağız merak etmeyin” dedi.

Orman, “Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük ve öncü kulübüdür. Her şeyin ilkini yapmak Beşiktaş’a görev oldu. Bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu zor şartlar altında elini taşın altına koymaktan çekinmeyen yönetim kurulu üyelerime de sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Siyah-Beyaz renklere gönül veren siz değerli taraftarlarımız oldukça nice 110 yıllar kutlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İnönü Stadı’nı dolduran taraftarlar saat 19.03′te çok sayıda meşaleyi yakarak Beşiktaş Kulübü’nün 110. kuruluş yıldönümünü tezahüratlarla kutladı. 19.03′te statta lazer ve ışık şovları yapıldı. Havai fişek gösterileri törene büyük renk kattı.

'Şeref Bey'in mezarı ziyaret edildi'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 110. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, futbol şubesini kuran Şeref Bey‘in (Ahmed Şerafettin) mezarını ziyaret etti. Törene, Siyah – Beyazlı kulübün yöneticileri ve altyapı sporcuları da katıldı.

'İnönü Stadı'na büyük yürüyüş'

Siyah – Beyazlı kulübün 110. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için binlerce Siyah – Beyazlı taraftar Beşiktaş Demokrasi Meydanı’ndan İnönü Stadı’na yürüdü. Gün içinde çok sayıda Siyah – Beyazlı taraftar, Demokrasi Meydanı’ndaki etkinlikte marşlar eşliğinde kutlamalar yaptı, tezahüratlarda bulundu. Fikret Orman ve yöneticiler akşam saatlerine doğru Beşiktaşlı taraftarların kutlamalarına katıldı. Daha sonra Fikret Orman, yöneticiler, camianın önde gelen isimleri, Beşiktaş Koleji Bando Takımı’yla birlikte İnönü Stadı’na doğru yürüyüşe başladı.

'Yıldırım Demirören'e protesto'

Beşiktaş Demokrasi Meydanı’ndan İnönü Stadı’na doğru gerçekleştirilen büyük yürüyüş sırasında Siyah – Beyazlı taraftarlar, kulübün eski başkanı olan ve şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Yıldırım Demirören’i “Yeter Yıldırım Demirören” tezahüratlarıyla protesto etti. Taraftarlar ayrıca Fikret Orman’a da ”Demirören’e hesap sorsana” diye bağırdı.

'Sporcular alkış aldı'

Saat 19.03′teki görsel şölenin ardından Beşiktaş’ın amatör ve profesyonel branşlarında mücadele eden tüm sporcular anons eşliğinde İnönü Stadı’nı dolduran taraftarları selamladı. Tribünler Siyah – Beyazlı formayı giyen sporcuları ayakta alkışladı. Beşiktaşlı futbolcuların sahaya çıkmasıyla tribünler daha da hareketlendi. Beşiktaş kaptanı İbrahim Toraman, “110. yılımızı kutluyoruz ve bundan büyük gurur duyuyoruz. Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük camiası. Daha da başarılı olacağız” dedi.

'Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kutlama mesajı'

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla Beşiktaş’ın 110. kuruluş yıldönümünü kutladı. Sarı – Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Bir asrı aşkın süredir Türk sporu ve futboluna hizmeteden Beşiktaş’ın 110.kuruluş yıldönümünü kutlarız.” denildi.