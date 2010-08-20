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Spor

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN ROBİNHO AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) 

20 Ağustos 2010 23:14

-BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDEN ROBİNHO AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 20.08.2010 - Beşiktaş Kulübü, Robinho'nun transfer edileceği şeklinde son günlerde basında çıkan haberleri yalanladı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Robinho'nun ancak sponsor desteğiyle transfer edilebileceği, böyle bir desteğin çıkmaması nedeniyle bu çalışmanın daha önce gündemlerinden düştüğü bildirildi. Kulübün internet sitesinden birçok kez Robinho transferinin gündemlerinden düştüğü yönünde bilgiler verilmesine rağmen bu oyuncunun transfer konusunda halen haberler yayımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bir kez daha ve net bir dille açıklama yapma gereği duyduk. Robinho her Beşiktaşlının kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncudur. Ancak Robinho ve benzeri futbolcuların transferini sponsor vasıtası olmadan gerçekleştirmek, kulübümüzün mali yapısını ve iç dengelerini bozacağı düşüncesi ile gündemimizden düşmüştür. Bugün için böyle bir sponsorluk teklifi de gelmediğinden Robinho transferi söz konusu değildir.''

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