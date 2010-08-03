-BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN ''KORSAN'' FORMA UYARISI İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Beşiktaş Kulübü, sahte forma satıcılarına karşı taraftarlarını uyardı. Siyah-beyazlı kulüpten, ''Korsan ürün satıcılarına kanmayın'' başlığıyla yapılan açıklamada, son günlerde telefonla taraftarları arayan bazı kişilerin korsan forma satmakta olduklarının belirlendiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ''Telefonla taraftarlarımıza ulaşan bazı kişilerin, 'Forma kazandınız, ulaştırma bedeli karşılığında formanız teslim edilecektir' şeklinde taraftarlarımızı kandırmaya kalkıştıkları ve sahte formaların bu yöntemle satılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu yönde telefonlar alan taraftarlarımızın bu kişilere kanmaması gerektiğini hatırlatır, formaların sahte olduğunu önemle duyururuz. Kulübümüz, sahte forma satıcılarına karşı Türkiye genelinde hukuki girişimlerde bulunacaktır.''