T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN ''KORSAN'' FORMA UYARISI İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 13:12

-BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN ''KORSAN'' FORMA UYARISI İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Beşiktaş Kulübü, sahte forma satıcılarına karşı taraftarlarını uyardı. Siyah-beyazlı kulüpten, ''Korsan ürün satıcılarına kanmayın'' başlığıyla yapılan açıklamada, son günlerde telefonla taraftarları arayan bazı kişilerin korsan forma satmakta olduklarının belirlendiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ''Telefonla taraftarlarımıza ulaşan bazı kişilerin, 'Forma kazandınız, ulaştırma bedeli karşılığında formanız teslim edilecektir' şeklinde taraftarlarımızı kandırmaya kalkıştıkları ve sahte formaların bu yöntemle satılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu yönde telefonlar alan taraftarlarımızın bu kişilere kanmaması gerektiğini hatırlatır, formaların sahte olduğunu önemle duyururuz. Kulübümüz, sahte forma satıcılarına karşı Türkiye genelinde hukuki girişimlerde bulunacaktır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24