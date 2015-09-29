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Spor

Beşiktaş Kulübü ve Fenerbahçe Yöneticisi Aydın PFDK'ya sevk edildi

PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim de, sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunması sebebiyle Saha komiseri Nezir Aydın oldu

29 Eylül 2015 23:50

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş Kulübü ve Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ile saha komiseri Nezir Aydın PFDK'ya sevk edildi.

Radikal'in haberine göre, Beşiktaş'ın Fenerbahçe 'yi 3-2 yendiği derbinin ardından Beşiktaş Kulübü ve Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, Mahmut Uslu'nun ise sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle sevk edildiği açıklandı.

Ayrıca derbi sonrası ilginç bir sevk olduğu açıklandı. Saha komiseri Nezir Aydın'ın da derbinin ardından sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunduğu ve bu nedenle sevk edildiği belirtildi.

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