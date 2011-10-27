-Beşiktaş Kulübü Van'a okul yaptıracak İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Beşiktaş Kulübü, deprem felaketi yaşayan Van'a okul yaptıracak. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, BJK Kadın Aile ve Çocuk İstişare Heyeti, Revna Demirören önderliğinde başlattığı kampanya çerçevesinde, Van'ın Pirgarip köyünde 12 derslikli ilköğretim okulu inşa ettirecek. Kampanya çerçevesinde, 31 Ekim-2 Kasım'da Beşiktaş Milangaz, Banvit ve Kazakistan'ın Astana takımlarının katılacağı basketbol turnuvasının gelirleri de okul yapımı için bağışlanacak. Beşiktaş taraftar dernekleri ile taraftarlar da kampanyaya destek olabilecek. Beşiktaş, geçen yıl Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Çakırbaş beldesinde de Beşiktaş İlköğretim Okulu'nu hizmete açmıştı.