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Spor

Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş.'de Fikret Orman ibra edilmedi

09 Ocak 2020 14:01

Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. Genel Kurulu'nda, 01.06.2018 - 31.05.2019 dönemine ilişkin eski başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu bugün yapıldı. Futbol A.Ş. Genel Kurul'unda, 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı eski başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi. Bundan sonraki süreçte, ibra edilmeyen Fikret Orman'ın dava açacağı belirtildi. Kulüp derneğinin de dönem zararı olan 305.711.408 TL'nin karşılanması için Orman'a karşı dava açma yoluna gideceği kaydedildi. (DHA)

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Fikret OrmanBeşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. Genel Kurulu
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