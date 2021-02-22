Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Derbileri ithal hakem yönetsin, yurt dışından hakemler de transfer edilmeli

Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Derbileri ithal hakem yönetsin” önerisinde bulundu.

Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık’a konuşan Çebi, “TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Kulüp başkanları basın önüne çıkıp hakemleri eleştiriyor. Sonrasında da çoğu başkan beni arıyor' diye açıklama yaptı. Siz de Nihat Bey'i arıyor musunuz?” sorusuna, “Ben hiç aramadım, aramam da. Gerçekten sorun varsa hakemleri eleştiririm. Yoksa sırf eleştirmek için yapmam. Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı. Bakın genç hakemler hata yapınca anlayışlı oluyorum ama tecrübeliler yapınca kabullenmekte zorlanıyorum." yanıtını verdi.

"Futbolcularımızın da bir an önce aşı olmasını istiyorum"

9 ay arayla Koronavirüs'e yakalandığını hatırlatan Çebi şunları kaydetti:

"İlkine, başkan seçildikten sonra çok ziyaretçi geliyordu, orada yakalandım. İkincisine ise Beşiktaş'ın sorunlarını çözmek için Ankara'ya gitmiştim, orada yakalandım. Çok şükür atlattım. İlkinde çok etkilenmedim ama ikincisinde ağrım çok oldu. Buradan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür etmek isterim, benimle de çok ilgilendiler. Ülkemizin sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gördük. Devletimizin bu süreçteki yaptıklarını takdir etmemiz gerekiyor. Aşıyla ilgili de çok güzel bir süreç yürütülüyor. Annem için eve kadar gelip aşı yaptılar. Yurt dışında insanlar kuyrukta bekliyor aşı için. Futbolcularımızın da bir an önce aşı olmasını istiyorum. Onlar sürekli antrenman yapıyor, maçlara çıkıyor.

-Sizce siyasetin futbola etkisi var mı?

Ben asla öyle bir şey hissetmedim. Siyasetin futbol üzerinde etkisi yok, buna da hiç şahit olmadım. Siyasetçiler bir takımı tutabilirler ama hepsi Türkiye'nin takımı. Herkese eşit mesafede duruyor devletimiz. Herkese aynı şekilde destek olmaya çalışıyor."