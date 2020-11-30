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Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den futbolculara kutlama

30 Kasım 2020 00:27

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği maçın ardından futbolcuları ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup eden futbol takımımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi. Çebi, derbide üstün bir performans ortaya koyan futbolcularımız ile teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve teknik heyetimizi kutladı." ifadeleri kullanıldı.

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