-BEŞİKTAŞ, KÖTÜ GİDİŞE SON VERMEK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftayı puansız kapatan Beşiktaş, yarın Sivasspor ile yapacağı karşılaşmayı kazanarak 3 haftalık yenilgi serisini sonlandırmayı hedefliyor. Ligde önce deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, daha sonraki iki karşılaşmayı da puansız geçti. 8. haftada sahasında Manisaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş, geçen hafta da Kayserispor'a 1-0 yenilerek zirvenin uzağında kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde de Porto'ya 3-1 yenilerek son haftalardaki kötü gidişi sürdüren Beşiktaş, yarınki rakibi Sivasspor'u mağlup ederek hem Bursaspor ile Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı karlı kapatmayı, hem de ligdeki kötü gidişi sonlandırmayı planlıyor. Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da FİYAPI İnönü Stadı'nda oynanacak. Hakem Tolga Özkalfa'nın yöneteceği karşılaşma Ligtv'den naklen yayınlanacak. -MERSİN İDMANYURDU MAÇI MORAL OLDU- Ligde ve Avrupa'da üst üste 4 yenilgi alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Mersin İdmanyurdu'nu uzatmalara giden maçta 3-0 mağlup ederek bir nebze de olsa kendine gelmeyi başardı. Siyah-beyazlı takım, 120 dakika sonunda rakibini 3-0 mağlup ederek gruplara kalma başarısı göstermişti. Beşiktaş, bu galibiyetle son haftalardaki moral bozukluğunu da üzerinden atmış oldu. -GUTİ FORM TUTUYOR- Siyah-beyazlılarda, bu sezonki en önemli isimlerinden olan İspanyol oyuncu Guti'nin form durumu teknik heyeti sevindirdi. Geldiği günden itibaren iyi oynayan, ancak sakatlığının ardından bir süre takımdan ayrı kalan Guti, ligdeki Kayserispor maçında uzun ayrılığı sonlandırdı. İspanyol oyuncu, kupa maçında Mersin İdmanyurdu karşısında ise başarılı bir futbol ortaya koyarak form tuttuğunu gösterdi. Beşiktaşlı futbolcu, bu karşılaşmada hem paslarıyla hem de attığı golle görevini başarıyla yerine getirdi. Mersin İdmanyurdu karşısında 120 dakika sahada kalan İspanyol oyuncunun, Sivasspor maçında ilk 11'de sahada yer alması bekleniyor. -HÜCUMDA EN BÜYÜK SİLAH BOBO- Beşiktaş'ın yarınki maçta hücumdaki en büyük silahı Brezilyalı futbolcu Bobo olacak. Bu sezon geçmiş yıllara göre daha skorer bir oyun sergileyen Bobo, şu ana dek lig, Avrupa ve kupa maçlarında toplam 12 gol attı. Spor Toto Süper Lig'de 6 gol kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, Avrupa'da 4 gol atma başarısı gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Mersin İdmanyurdu karşısında da 2 gol atan Bobo, formunun zirvesinde olarak dikkat çekiyor. -FATİH TEKKE ISINIYOR- Rusya'dan Beşiktaş'a transfer olan, ancak sakatlığı nedeniyle ilk günlerde oynama şansı bulamayan Fatih Tekke de siyah-beyazlı formaya yavaş yavaş ısınıyor. Sakatlığının geçmesinin ardından takımıyla ilk resmi maçına Kayserispor karşısında çıkan tecrübeli oyuncu, Mersin İdmanyurdu karşısında ilk 11'de görev alarak maç eksiğini gidermeye çalıştı. Son iki maçta forma şansı bulan Fatih, yarınki Sivasspor maçında oynaması halinde Beşiktaş'taki ilk golünü atmaya çalışacak.