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Spor

Beşiktaş Konyaspor'a diş geçiremedi: 2 - 2

Karşılaşmada Bajic (2), Olcay ve Cenk Tosun ağları havalandırdı

27 Ağustos 2016 01:05

Spor Toto Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Torku Arena'daki maçı Cüneyt Çakır yönetti. Konyaspor maça golle başladı. Ev sahibi Konyaspor, karşılaşmanın 8. dakikasında Rijad Bajic ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş maçın 12. dakikasında Olcay Şahan ile eşitliği sağladı.

Siyah Beyazlılar, 2. yarıya hızlı başladı. 53. dakikada Cenk Tosun takımını 2-1 öne geçirdi. Konyaspor'un yanıtı gecikmedi. Rijad Bajic, 60. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü attı.

Çekişmeli mücadelede Necip Uysal 82. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İki takım karşılaşmaya şu 11’lerle çıktı:

Beşiktaş: Tolga, Beck, Marcelo, Necip, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Olcay, Cenk

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet, Volkan, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Bajic, Rangelov

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