Beşiktaş- Konyaspor maçının tarihi değişti

Torku Konyaspor-Beşiktaş maçı Çarşamba gününe alındı.
TFF tarafından dün yapılan açıklamada mücadelenin 17 Mayıs Salı günü oynanacağı belirtilmişti. Osmanlıspor'u yenerek şampiyon olan Beşiktaş, Torku Konyaspor ile deplasmanda 17 Mayıs Salı saat 19.00'da karşılaşacak.
Program şöyle:
17 Mayıs Salı
19.00: Torku Konyaspor-Beşiktaş
18 Mayıs Çarşamba
20.00: Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
20.00: Mersin İdman Yurdu-Bursaspor
19 Mayıs Perşembe
20.00: Trabzonspor-Kasımpaşa
20.00: Osmanlıspor-Akhisar Belediye
20.00: Galatasaray-Kayserispor
20.00: Medicana Sivasspor-Fenerbahçe
20.00: Gaziantepspor-Antalyaspor
20.00: Gençlerbirliği-Eskişehirspor