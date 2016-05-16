Beşiktaş- Konyaspor maçının tarihi değişti

Torku Konyaspor-Beşiktaş maçı Çarşamba gününe alındı.

TFF tarafından dün yapılan açıklamada mücadelenin 17 Mayıs Salı günü oynanacağı belirtilmişti. Osmanlıspor'u yenerek şampiyon olan Beşiktaş, Torku Konyaspor ile deplasmanda 17 Mayıs Salı saat 19.00'da karşılaşacak.

Program şöyle:

17 Mayıs Salı

19.00: Torku Konyaspor-Beşiktaş

18 Mayıs Çarşamba

20.00: Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

20.00: Mersin İdman Yurdu-Bursaspor

19 Mayıs Perşembe

20.00: Trabzonspor-Kasımpaşa

20.00: Osmanlıspor-Akhisar Belediye

20.00: Galatasaray-Kayserispor

20.00: Medicana Sivasspor-Fenerbahçe

20.00: Gaziantepspor-Antalyaspor

20.00: Gençlerbirliği-Eskişehirspor