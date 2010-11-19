-BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇINA HAZIR İSTANBUL/KONYA (A.A) - 19.11.2010 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalıştı. Antrenmana, tedavileri süren Ekrem Dağ, Nihat Kahveci, Sivok, Ferrari ve Bobo'nun katılmadığı açıklandı. Beşiktaş'ta futbolcular, yarın sabah tesislerde toplanarak maç saatini beklemeye başlayacak. -KONYASPOR CEPHESİ- Konyaspor'un orta saha oyuncusu Hakan Aslantaş, İstanbul'da Beşiktaş ile oynayacakları maçtan puansız dönmeyeceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi. Aslantaş, yaptığı açıklamada, son haftalardaki iyi oyunun ve verilen mücadelenin sonuçlara yansımamasına rağmen takım olarak öz güvenlerini yeniden kazandıklarını belirtti. Beşiktaş maçından puansız dönmeyeceklerine inandıklarını ifade eden Aslantaş, şunları kaydetti: ''İyi bir takım olduğumuzu ve sistemin yavaş yavaş oturduğunu, lig üçüncüsü Kayserispor ile oynadığımız maçta herkese gösterdik. Şanssız bir golle mağlup olduk. Biz de kazanabilirdik. Artık o maçı unuttuk. Şimdi önümüzde Beşiktaş ile oynayacağımız karşılaşma var. Beşiktaş önemli silahlara sahip bir takım. İstanbul'da taraftarlarının oluşturduğu atmosferde oynamak zor. Ama bizim de öz güvenimiz arttı. İstanbul'dan kazanarak olmasa da 1 puanla dönmek istiyoruz. İstanbul'dan puansız dönmeyeceğimize inancımız tam. İnşallah daha iyi oynayarak üst sıralara doğru tırmanacağız.''