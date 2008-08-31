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Spor

Beşiktaş Konyaspor 21. kez karşılaşıyor

Beşiktaş ile Konyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ligde rakibiyle yaptığı 20 maçtan 13'ünü kazanırken,

31 Ağustos 2008 03:00

Beşiktaş ile Konyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, ligde rakibiyle yaptığı 20 maçtan 13'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 2 kez yenildi.

Siyah-beyazlılar, 20 maçta rakibine toplam 43 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon yapılan maçlarda Beşiktaş İstanbul'da 1-0, Konya'da ise 2-1 galip geldi.

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde İstanbul'da yaptığı 9 maçtan 8'ini kazandı, sadece 1'ini yitirdi. İstanbul'da toplam 23 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Bu arada, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı.



Öte yandan siyah-beyazlılar, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-93 sezonunda 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.



BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇLARI

Beşiktaş ile Konyaspor arasında ligde yapılan maçların sonuçları şöyle:

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