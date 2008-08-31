Beşiktaş Konyaspor 21. kez karşılaşıyor

Beşiktaş ile Konyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, ligde rakibiyle yaptığı 20 maçtan 13'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 2 kez yenildi.



Siyah-beyazlılar, 20 maçta rakibine toplam 43 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon yapılan maçlarda Beşiktaş İstanbul'da 1-0, Konya'da ise 2-1 galip geldi.



Beşiktaş, Konyaspor ile ligde İstanbul'da yaptığı 9 maçtan 8'ini kazandı, sadece 1'ini yitirdi. İstanbul'da toplam 23 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde sadece 4 gol gördü.



Bu arada, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı.







Öte yandan siyah-beyazlılar, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-93 sezonunda 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.







BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇLARI



Beşiktaş ile Konyaspor arasında ligde yapılan maçların sonuçları şöyle:



