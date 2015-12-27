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Spor

Beşiktaş, Torku Konyaspor'u farklı geçti: 4 - 0

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider kapattı

27 Aralık 2015 22:55

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Torku Konyaspor’u 4 - 0 mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetle ilk yarıyı lider tamamlamış oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelede Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Oğuzhan Özyakup, 64. dakikada Mario Gomez, 69. dakikada Gökhan Töre ve 80. dakikada Kerim Frei kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 41’e yükselten Beşiktaş, ilk yarıyı lider tamamlamış oldu. Torku Konyaspor ise 26 puanda kaldı.

 

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Adem Gülüm, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 61 Olcay Şahan), Gökhan Töre (Dk. 73 Kerim Frei), Sosa (Dk. 82 Cenk Tosun), Gomez

Torku Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Mbamba, Ali Çamdalı, Uğur İnceman (Dk. 60 Selim Ay), Rangelov (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu), Holmen, Bajic (Dk. 60 Traore)

Goller: Dk. 50 Oğuzhan Özyakup, Dk. 64 Gomez, Dk. 69 Gökhan Töre, Dk. 80 Kerim Frei (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 37 Uğur İnceman, Dk. 57 Ali Turan (Torku Konyaspor), Dk. 57 Quaresma, Dk. 68 Gökhan Töre, Dk. 84 Rhodolfo ve Gomez (Beşiktaş)

 

 

 

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