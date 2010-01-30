Beşiktaş kongresi ertelendi

Beşiktaş Kulübü'nün bugün yapılması gereken Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.





Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda 2009 dönemi yönetim kurulunun, idari ve mali bakımdan aklanması oya sunuldu.



Başkan adayı Murat Aksu, yönetim kurulu listesindeki adaylar ve destekçileri, Demirören yönetimini idari ve mali açıdan ibra etmediler ve aleyhte oy kullandılar.



Denetleme Kurulu da 2009 yılı için ibra edildi. Derneğin 2010 yılı bütçesinin 36 milyon 500 bin lira olduğu açıklanırken, bu bütçe de üyeler tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.



İdari ve mali açıdan ibranın ardından kürsüye gelen Yıldırım Demirören, yaptığı kısa konuşmada, kazananın yine Beşiktaş olduğunu belirterek, "Bu sizlerin sayesinde oldu" dedi.



Demirören, Beşiktaşlılık ve duruşunun çok farklı olduğunu ifade ederek, "ben küfre karşıyım, tribüne değil. Başkanına küfür eden tribünler temizlenecek. Sayın Hasan Arat, siz de küfürle gittiniz, Serdar Bilgili de küfürle gitti ama ben küfürle gitmeyeceğim. Küfür edenler tribünden gidecek" diye konuştu.



Borç 212 milyon lira



Beşiktaş kulübünün borcunun, başkan Yıldırım Demirören'e olan borçla birlikte 212 milyon lira olduğu açıklandı.



Kulübü mali işlerden sorumlu asbaşkanı Ertunç Soğancıoğlu, Lütfi Kırdar'da gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, kulübün net borç tutarının 149 milyon 570 bin 528 lira olduğunu açıkladı.



Beşiktaş'ın ayrıca kulüp başkanı Yıldırım Demirören'e de 62.9 milyon lira borcu bulunuyor.



Siyah-beyazlı kulübün toplam borcu, başkana olan borçla birlikte 212 milyon 470 bin 528 liraya ulaşıyor.



Soğancıoğlu, hem Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş., hem de derneğin mali durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.



Siyah-beyazlıları yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısında başkan adaylarından Murat Aksu'yu destekleyenlerin salonun sağında, Yıldırım Demirören'i destekleyenlerin ise salonun solunda oturduğu gözlendi.



Aksu ve yönetim kurulu adayı üyeler salonun sağ kısmında en öndeki koltuklarda otururken, Demirören'in yeni yönetim kurulu aday listesinde yer alan üyeler ise sağ taraftaki ön koltuklarda yerlerini aldı.



Demirören, salona girişinde, Murat Aksu'nun yönetiminde yer alan isimlerle tek tek tokalaştı ve seçimde başarılar diledi.



Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören de kongre salonuna gelerek oğluna destek verdi.



Altınsay'dan sert eleştiri



Beşiktaş kulübünün eski yöneticilerinden İbrahim Altınsay, Yıldırım Demirören yönetimini sert bir şekilde eleştirdi.



Siyah-beyazlı kulübün olağan mali ve idari genel kurul toplantısında konuşan Altınsay, kulübün borçlarına dikkati çekerek, "kulübü büyüttüklerini söyleyenlerin büyütüğü tek şey borçlardır. 5.5 yılda beş teknik direktör, 63 futbolcu alınmış. Bir futbol takımı gelmiş, diğeri gitmiş. Bu anlayışın profesyonelleşmeden söz etmeye hakkı var mı?" diye konuştu.



Beşiktaş'ın gelecekteki gelirlerinin günü kurtarmak için kırdırıldığını savunan Altınsay, "içerde ve dışardaki davalar artmış. Del Bosque olayı tarihe geçmiştir. Beşiktaş'ı yöneten anlayış para saçmaktan başka bir şey yapmıyor" dedi.



Demirören'in son dönemde yaptığı transferlere dikkati çeken Altınsay "35 milyon euro bonservis bedeli ödenmiş. Bu da 73 milyon lira yapıyor. Yüzde 10 iskonto yaptık mı, tam da başkanın borcuna denk geliyor. Önerim şu, başkan futboldan anlıyor ya, kursun bir menajerlik şirketi, futbolcuları ona verelim" ifadelerini kullandı.



İbrahim Altınsay, yarın sandıktan yine bu yönetimin çıkması halinde kulüpteki güven krizinin artarak süreceğini iddia etti.