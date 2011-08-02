-BEŞİKTAŞ, KOBE BRYANT İÇİN ABD'YE GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, NBA'in yıldız oyuncularından Kobe Bryant ile görüşmek için bugün ABD'ye gidecek. Demirören'in, yönetim kurulu üyesi Şeref Yalçın ile birlikte ABD'ye gideceği, Kobe Bryant'ın transferi için kendisi ve menajerleriyle görüşeceği öğrenildi. NBA'de devam eden lokavt nedeniyle daha önce Deron Williams'ı transfer eden siyah-beyazlılar, dünyanın en önemli basketbolcularından Kobe Bryant'ı da kadrolarına katmak istiyor.