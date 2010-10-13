-BEŞİKTAŞ KKTC'DE TESİS AÇACAK LEFKOŞA (A.A) - 13.10.2010 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, KKTC'de tesis açmak isteyen Beşiktaş Kulübüne her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. KKTC Başbakanı Küçük, Yıldırım Demirören başkanlığındaki Beşiktaş heyetini kabul etti. Demirören, Beşiktaş Kulübü olarak KKTC'de tesis açmak istediklerini belirterek, bu amaçla Başbakan'ı ziyaret ettiklerini belirtti. Beşiktaş'ın sosyal bir kulüp olduğunu ifade eden Demirören, buna Elazığ'da okul yaptırmalarını örnek gösterdi. Başbakan Küçük de Türkiye'nin ''güzide takımlarından biri'' diye nitelediği Beşiktaş'a tesisleşme konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Küçük, kulüplerin KKTC'ye gelip etkinliklerde bulunmalarından, kamp yaparak sporcularla kaynaşmalarından memnuniyet duyacaklarını kaydetti. Beşiktaş'a başarılar da dileyen Başbakan Küçük, ziyaretin anısına Demirören'e plaket verirken; Demirören de Başbakan'a gümüş kartal tablosu ile arkasında ''İrsen Küçük'' yazılı Beşiktaş forması hediye etti. Kabulde, KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörü Süleyman Göktaş ve spor camiasından bazı yetkilileri de hazır bulundu.