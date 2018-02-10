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Spor

Beşiktaş-K.Karabükspor maçından notlar...Şenol Güneş sürprize yer vermedi

ALİ DANAŞ, İSTANBUL - DHA Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21

10 Şubat 2018 22:02

ALİ DANAŞ, İSTANBUL - DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 21.haftasında Kardemir Karabükspor\'u ağırlıyor.

37 puan ile ligde 4\'üncü sırada yer alan Siyah-Beyazlıların amacı K.Karabükspor\'u yenerek zirve takibini sürdürmek.

Cyle Larin kadroya alınmadı

Teknik direktör Şenol Güneş, Karabük karşısında sürprize yer vermedi. Geçen hafta sakat olduğu için kadroda yer almayan Atiba tekrar ilk onbire dönerken, sarı kart cezası biten Babel de Lens\'in yerine kadrodaki yerini aldı.Tecrübeli teknik adam stoper ikilisinde Pepe\'nin yanında bu kez Medel\'e görev verdi ve yeni transfer Vida\'yı yedek kulübesine gönderdi.

Siyah Beyazlıların defans kurgusu Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano\'dan oluştu. Orta ikilide Atiba ile Oğuzhan görev yaparken, hücum hattında ise Quaresma,Talisca,Babel ve Negredo yer aldı.

Beşiktaş\'ın yeni transferi Cyle Larin Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında ilk kez maç kadrosuna dahil edilmişti. Kanadalı oyuncu teknik direktör Şenol Güneş tarafından K.Karabükspor maçında değerlendirilmedi ve maç kadrosuna dahil edilmedi. Beşiktaş\'ın kulübesinde yedek santrafor olarak Love ve Mustafa Pektemek yer aldı.

Öte yandan Siyah Beyazlı takımda Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında 2\'inci sarıdan kırmızı kart gören Necip Uysal 1 maçlık cezasından dolayı maç kadrosuna alınmadı.

KARABÜKSPOR UMUTLU

Ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor ise yeni hocası Levent Açıkgöz ile Vodafone Arena\'da puan arıyor. Sürpriz yapmak isteyen K.Karabükspor geçen hafta aldığı Alanyaspor galibiyetinden sonra Beşiktaş karşısında da puan çıkarabilirse  ligde kalmak adına umudunu ve inancını artıracak

 

 

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