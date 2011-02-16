-BEŞİKTAŞ KENETLENDİ DİNAMO KİEV'İ BEKLİYOR İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Basına açık olan bölümde pas çalışması yapan futbolcuların son derece neşeli oldukları gözlendi. Futbolcular, çalışma sırasında pas hatası yapan arkadaşlarını ortaya alarak hep birlikte kafasına ve sırtına hafifçe vurdular. Antrenmana sakatlıkları süren Cenk Gönen ve Nihat Kahveci dışındaki tüm futbolcular katıldı. Siyah-beyazlılar, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek. Beşiktaş'ın, Dinamo Kiev karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: ''Hakan, Ekrem, Sivok, İbrahim Toraman (Ferrari), İsmail, Hilbert, Aurelio, Ernst, Quaresma, Guti ve Almeida.'' -İYİ PERFORMANSI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ- Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdikleri iyi performansı Dinamo Kiev karşısında da devam ettirmek istediklerini söyledi. Schuster, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sezon çok iyi işler çıkardıkları UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Kiev maçıyla yeniden başlayacaklarını belirterek, ''Temmuzdan bu yana iyi maçlar çıkardık. Yarınki rakibimiz çok önemli. Her sene Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'ne katılıyor. Zor bir maç olacak. Biz de bugüne kadar gösterdiğimiz bu iyi mücadeleyi Dinamo Kiev karşısında da devam ettirmek istiyoruz'' diye konuştu. ''Taraftarımıza ve camiamıza iyi gittiğimiz kulvarda daha fazla şeyler vermek istiyoruz'' diyen Alman teknik adam, ''Yarınki maç için hevesliyiz. UEFA Avrupa Ligi bizim için çok önemli. Avrupa'da yaptığımız maçlarda Türkiye'den daha iyi sonuçlar aldık. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz'' dedi. -''DAHA ÇOK YOL VAR''- Dublin'de yapılacak finale kalıp kalamayacaklarının sorulması üzerine Schuster, ''Artık adım adım gidilecek maçlar. İlk bölümü çok güzel geçirdik. Artık işin ciddiye bindiği seviyeye geldik. Dublin için daha uzaktayız. Daha çok yol var. Artık grup maçları yok. Rakiplerle karşı karşıyasınız. Şu anda Avrupa Ligi'nde en önemli kulvara geldik ve elimizden geleni yapacağız'' ifadelerini kullandı. -İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN YOKLUĞU- İbrahim Üzülmez'in sözleşmesinin fesih edilmesinin ardından savunmanın solunda sıkıntı yaşayıp yaşamayacakları sorusuna Alman teknik adam, şu yanıtı verdi: ''Çok kısa bir zaman içinde alternatif bulmamız kolay olmayacak. İsmail'in sakatlığı çok önemli değil. Oynamasına engel bir sakatlığı yok. İleriki zamanlar için bir alternatif bulmaya çalışacağız. Belki sağda oynayan arkadaşlarımızdan birini buraya alabiliriz. Olaylar bu noktaya geldiği için İbrahim yok. Farklı alternatifler bulacağız.'' -''OLAY HEPİMİZİ ÜZDÜ''- Schuster, İbrahim Üzülmez'in sözleşmesinin fesih edilmesiyle ilgili olarak da ''Pazar günü Ankara'daki olay hepimizi üzdü. Benim için sürprizdi ve beklemediğim bir olaydı. Zor bir karardı ama alınması gereken bir karardı'' dedi. Olaya karışan İbrahim Toraman'ın yerine yarın Ferrari'yi oynatıp oynatmayacağı sorusuna Schuster, ''Ferrari hazır durumda, iki haftadır oynayabilecek durumda. Onun da yarın dakika alabilmesi mümkün'' cevabını verdi. -PORTEKİZLİ FUTBOLCUSU QUARESMA- Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Querasma, çok iyi bir takıma sahip olduklarını ve bütün oyuncuların yarınki Dinamo Kiev maçına hazır olduğunu söyledi. Quaresma, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa kupaları ile Türkiye Ligi'nde farklı sonuçlar almalarıyla ilgili bir soruya, ''Avrupa Ligi maçları Türkiye Ligi maçlarından farklı oluyor. Çok iyi bir takıma sahibiz, bütün oyuncularımız yarın için hazır. Seyircimiz önünde oynanması bizim için daha önemli kılıyor bu maçı. Türk takımları çok agresif ve futbol oynatmamaya çalışıyor. Yarın farklı olacak ve tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız'' diye yanıt verdi. Rakip takımın yıldız futbolcusu Andriy Shevchenko ile ilgili bir soru üzerine Quaresma, ''Shevchenko çok saygı duyulması gereken bir futbolcu. Yaşı ilerlemesine rağmen çok büyük başarılara imza attı. Ona saygı göstermeliyiz'' diye konuştu. -''ÇETE LİDERİ DEĞİLİM''- Quaresma, 8 aydır İstanbul'da olduğunu hatırlatarak, ''Hem Türkiye'de hem de Beşiktaş'ta olmaktan mutluyum. Beşiktaş için elimden geleni yapmaya hazırım. Kendimi evimde hissediyorum'' dedi. Beşiktaş'a ilk geldiğinde takım için kanını akıtacağını söylediğini, bunun hala geçerli olduğunu dile getiren Portekizli futbolcu, taraftarların yakıştırdığı ''Q7 ve Çetesi'' benzetmesi için de ''Onların verdiği destek beni çok mutlu ediyor. Ben hiçbir çetenin lideri değilim. Sadece çok önemli Portekizli futbolcularla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum'' diye konuştu. -''KAPTAN OLMAK İSTERİM''- İbrahim Üzülmez'in gidişinin ardından Beşiktaş'ta yeni bir kaptanlık yapılanmasına gidileceğinin belirtilip, kaptan olmayı isteyip istemediğinin sorulması üzerine Quaresma, ''Beşiktaş'ın kaptanı olmayı çok isterim. Bu çok önemli ve gurur verici bir şey. Herkes için önemli bir görev, benim için de'' şeklinde konuştu. Bir basın mensubunun, ''Fenerbahçe maçına kaptan olarak çıkmak istediğin duyumunu aldık'' demesi üzerine de Portekizli futbolcu, ''Beşiktaş'ın kaptanı olmak farklı bir duygudur. Bu sadece Fenerbahçe maçı için değil her maç için böyledir'' dedi.