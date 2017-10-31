Beşiktaş kendi tarihinde bir ilki başarmanın kıyısında

Gruptan çıkmak için galibiyet yeterli

Tolgay, Oğuzhan, Talisca üçlüsünden kim yedek kalacak

Monaco\'da önemli isimler yok

Ali DANAŞ -İSTANBUL-(DHA) Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçlarında G grubunda Monaco ile karşılaşacak.Yarın akşam Vodafone Park Stadı\'nda oynanacak mücadele saat 20:00\'de başlayacak ve İtalyan hakem Paolo Tagliavento tarafından yönetilecek.

GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN GALİBİYET YETERLİ

Daha önce 6 kez katıldığı Şampiyonlar Liginde gruptan çıkma başarısı gösteremeyen Beşiktaş ilk kez bu heyecanı yaşamanın kıyısına kadar gelmiş durumda.

Sırasıyla Porto, Leipzig ve Monaco\'yu yenerek 3 maçta 3 galibiyet ve 9 puan alan Siyah Beyazlılar hem en iyi Şampiyonlar Ligi başlangıcını yaptı hem de en yakın rakibine 5 puan fark atarak gruptan çıkmanın eşiğine geldi. Yarın akşam Monaco karşısında alacağı bir galiyet Beşiktaş\'ın doğrudan gruptan çıkmasını sağlayacak.Beraberlik halinde ise puanını 10 yapacak olan Siyah Beyazlılar Leipzig- Porto maçında Leipzig\'in galip gelmesi halinde yine gruptan çıkmayı garantileyecek.

Beşiktaş yarın akşam Monaco\'yu yenmesi halinde ilk dört maçının tamamını kazanarak 12 puan yapan ilk Türk takımı olarak ta tarihe geçecek.

TOLGAY OĞUZHAN TALİSCA ÜÇLÜSÜNDEN KİM YEDEK KALACAK

Teknik direktör Şenol Güneş Monaco maçının kadrosunu büyük ölçüde belirlemiş durumda.

Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Güneş\'in defans bloğunu Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano\'dan oluşturması bekleniyor.Tecrübeli teknik adamın burada yapabileceği tek değişiklik iki hafta önceki Monaco maçında olduğu gibi Gökhan Gönül\'ün yerine Adriano\'yu sağ bekte oynatıp solda Caner ile maça başlaması olacak. Orta sahada Atiba\'nın yanında Tolgay Arslan\'ı oynatması beklenen Güneş\'in hücum bölgesinde değişikliğe gitmeyip Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun ile sahaya çıkması en kuvvetli ihtimal.

Beşiktaş\'ın Monaco karşısındaki tahmini kadrosu Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca,Babel,Cenk Tosun şeklinde.

Bu arada Porto ve Leipzig maçlarında sarı kart gören Caner Erkin Monaco maçına ceza sınırında çıkacak.Caner, görev alması ve sarı kart görmesi halinde bir sonraki iç saha maçı olan Porto karşılaşmasında oynayamayacak.

MONACO\'DA ÖNEMLİ İSİMLER YOK

Grupta sadece 1 puanı bulunan ve şansını devam ettirebilmesi için mutlaka Beşiktaş\'ı yenmesi gereken Monaco İstanbul\'a çok önemli iki oyuncusundan yoksun geliyor.

Takımın bir numaralı yıldızı Radamel Falcao\'nun yanısıra önemli isimlerinden Sidibe\'de sakat oldukları için İstanbul kafilesinde yer almadı. Ancak geçen maçta Fransız temsilcisinde kadroda bulunmayan Ghezzal ve Carillo maç kadrosunda kendilerine yer buldular ve teknik direktör Jardim\'in görev vermesi halinde sahada olacaklar.

