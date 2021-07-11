Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Geçen yılı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Alanyaspor 'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, bonservisi elinde bir başka isim olan Kenan Karaman'la da anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre, EURO 2020'de ay yıldızlı milli takımımızla boy gösteren 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak imzayı atması bekleniyor.