Beşiktaş, kazanmak için oynayacak

Beşiktaş, bu akşam 20.00'de Şampiyonlar Ligi'nde evinde Porto'yu ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım, 5. hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.

Porto: Jose, Marcano, Alex Telles, Felipe, Herrera, Brahimi, Pereira, Andre, Danilo, Corona, Aboubakar.

Beraberlik üst tura yetiyor

Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.

Yenilse de gruptan çıkabilir

Siyah-beyazlı ekip, Porto’ya yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

Tolgay ve Caner kart sınırında

Beşiktaş'ın oynadığı 4 maçta 2'şer kez sarı kart gören Tolgay Arslan ile Caner Erkin, sınırda bulunuyor.

Bu iki oyuncu, oynadıkları takdirde ve sarı kart görmeleri halinde grubun son mücadelesinde Leipzig'e karşı cezalı duruma düşecek.

Porto'da ise 2'şer sarı kartı olan Sergio Oliviera ile Danilo Pereira, kart sınırında yer alıyor.