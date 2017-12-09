T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Kayseri'ye geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın oynayacağı Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi

09 Aralık 2017 20:56

Beşiktaş, Süper Lig\'in 15\'inci haftasında yarın oynayacağı Kayserispor maçı için Kayseri\'ye geldi.
Siyah-beyazlı futbolcuları Erkilet Havalimanı\'nda taraftarlar karşıladı. Kayserili Siyah-beyazlı taraftarlar, havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak, tezahüratlar yaptı. Futbolcular da taraftarların forma ve atkılarını imzaladı. Daha sonra takım otobüsüne binen futbolcular kalacakları otele geçti.
Kayserispor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 19.30\'da başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Futbolcuların takım otobüsüne binmesi
-Taraftarlardan görüntü
-Genel detay

HABER: OLCAY DÜZGÜN-KAMERA: İLYAS KAPLAN/KAYSERİ, DHA

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Beşiktaş Süper LigKayserisporKayseriSiyahbeyazlıKayserili SiyahbeyazlıFutbolcularDahaBeşiktaşGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ FutbolcularınOLCAY DÜZGÜNKAMERAKAPLANKAYSERİ DHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24