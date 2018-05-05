Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

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