Beşiktaş, Kayseri'de fırsat tepti

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, rakibi ile 1-1 berabere kalarak Başakşehir'in puan kaybettiği haftada lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Kayserispor'un golünü 31. dakikada Umut Bulut kaydederken, Beşiktaş 45+3 Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle cevap verdi.

Maça mutlak 3 puan parolasıyla başlayan Beşiktaş henüz 9. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzun mesafeli pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cenk'in, Kaleci Lung tarafından durdurulmasıyla ilk dakikalarda öne geçme fırsatını kaçırdı.

Bu pozisyondan yaklaşık 7 dakika sonra Quaresma'nın pasıyla Oğuzhan kaleci ile karşı karşıya kaldı fakat topu dışarı gönderdi.

31. dakikada Umut Bulut ile öne geçen Kayserispor ilk yarıyı üstün bitiremedi ve 45. dakikada Umut Bulut ile mücadelesinde yerde ceza sahasında yerde kalan Cenk Tosun penaltıdan attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Penaltı kararına yoğun itiraz eden Kayserispor'da Umut, Lopes ve Kana Bıyık sarı kart gördü. ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı ataklarla başlayan Beşiktaş, Kayserispor'u iyiden iyiye baskı altına almaya başladı.

49. dakikada Babel'e yaptığı sert müdahale sonucu Lopes ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun kontolünü alan Beşiktaş'ta 54'te Tolgay'ın yerine Talisca ve 78'te Gökhan Gönül'ün yerine Negredo'yu hücum için alsa da maç bu skorla sona erdi 1-1.

Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin 3 puan aldığı haftada berabere kalarak 1 puana razı olan Beşiktaş puanını 27'ye çıkarsa da 32 puanla lider olan Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı.