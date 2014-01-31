Kartal iki maç sonra kanatlandı

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş son bölümleri nefes kesen karşılaşmada Kayseri Erciyesspor'u Fernandes, Gökhan Töre ve Oğuzhan'ın golleriyle 3-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 33'e yükseltirken Erciyesspor 12 puanda kaldı.

Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş aradığı golü Manuel Fernandes ile 43. dakikada buldu. Sağ kanattan Serdar Kurtuluş'un kullandığı taç atışıyla başlayan atakta topla buluşan Olcay Şahan, ceza sahasına koşu yapan Gökhan Töre'ye pasını verdi. Gökhan Töre de bekletmeden pasını ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Manuel Fernandes'e verdi ve Manuel Fernandes'in ayak içiyle yaptığı vuruş kalenin solundan ağlarla buluştu.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 53. dakikada Gökhan ve 57. dakikada Oğuzhan ile art arda iki gol buldu.