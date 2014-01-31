Kartal iki maç sonra kanatlandı

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş son bölümleri nefes kesen karşılaşmada Kayseri Erciyesspor'u Fernandes, Gökhan Töre ve Oğuzhan'ın golleriyle 3-2 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 33'e yükseltirken Erciyesspor 12 puanda kaldı.
Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Beşiktaş aradığı golü Manuel Fernandes ile 43. dakikada buldu. Sağ kanattan Serdar Kurtuluş'un kullandığı taç atışıyla başlayan atakta topla buluşan Olcay Şahan, ceza sahasına koşu yapan Gökhan Töre'ye pasını verdi. Gökhan Töre de bekletmeden pasını ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Manuel Fernandes'e verdi ve Manuel Fernandes'in ayak içiyle yaptığı vuruş kalenin solundan ağlarla buluştu.
İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 53. dakikada Gökhan ve 57. dakikada Oğuzhan ile art arda iki gol buldu.
Rakip savunma arkasına koşu yapan Gökhan'a atılan ara pasında Gökhan topu alıp ceza alanına girdi ve karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla plase bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu.
Orta alanda Fernandes, yerde kaldı ama hakem avantaja bıraktı ve Gökhan'ın pasında topla buluşan Oğuzhan, topla birlikte ceza alanı yakınlarına kadar gidip sağ ayağıyla uzak mesafeden vuruşunu yaptı ve top sağ üst köşeden ağlarla buluştu.
Kader Mangane, 68. dakikada, Kayseri Erciyesspor'un ilk golünü atarak farkı 2'ye indirdi.
89. dakikada Björn Vleminckx farkı 1'e indiren golü kaydetti.
Sağ kanattan gelişen Erciyesspor atağında ceza alanına yapılan ortada Vleminckx, topu düzeltip kaleye vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu; skor 3-2 oldu.
Yasin Öztekin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Numan Çürüksu'dan seken top Kader Mangane'nin önünde kaldı. Kader Mangane'nin vuruşu uzak kale direğine çarparak ağlarla buluştu.