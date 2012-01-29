-Beşiktaş Kayseri deplasmanında 3 puanı hedefliyor İSTANBUL (A.A) - 29.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile ile karşılaşacak Beşiktaş, rakibini yenerek, zirve yarışını sürdürmeyi ve yenilmezlik serisini 16'ya taşımayı hedefliyor. Ligde 45 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 29 puanlı Kayserispor ile yarın Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kayserispor, Furkan ve Troisi'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı. -Lidere yaklaşma şansı- Beşiktaş, lider Galatasaray'ın Bursa deplasmanında mağlup olduğu haftada, galip gelerek aradaki puan farkını 2'ye indirmeyi amaçlıyor. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor yenilgisiyle 50 puanda kalırken, siyah-beyazlılar yarın sahadan galibiyetle ayrılmaları durumunda puanlarını 48'e yükseltecek. -15 maçtır yenilmiyor- ''Kara Kartallar'', bu sezon resmi maçlarda yakaladığı 15 maçlık yenilmezlik serisini, Kayserispor karşısında da karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Resmi maçlarda son yenilgisini 6 Kasım 2011 tarihinde Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği karşısında alan Beşiktaş, bu mücadelenin ardından Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 15 maçta yenilgi yaşamadı. Siyah-beyazlılar, 15 maçta 11 galibiyet, 4 de beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar, son 15 resmi maçında rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, bu süreçte oynadığı 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazandı.