Beşiktaş Kasımpaşa'yı ağırlıyor   

Her maç final maçı gibi

Şenol Güneş\'ten ideal kadro

Negredo patlama yapmak istiyor

Üç oyuncu sarı kart ceza sınırında

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı\'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00\'de başlayacak.

HER MAÇ FİNAL MAÇI GİBİ

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalyaspor\'u 2-1 yenerek ikinci devreye iyi bir başlangıç yapan Siyah-Beyazlılar Kasımpaşa\'yı da yenerek zirve yarışını puan kaybı yaşamadan sürdürmek istiyor.

Lider Medipol Başakşehir\'in 6 puan gerisinde olan Beşiktaş\'ın, diğer rakipleri Galatasaray\'dan 5, Fenerbahçe\'den de 3 puan geride olması tüm maçlara final maçı şeklinde bakmasına neden oluyor. Olası puan kayıplarının farkı daha da açma ihtimali Beşiktaş\'a oynanacak maçları kazanmaktan başka bir ihtimal bırakmıyor.

ŞENOL GÜNEŞ\'TEN İDEAL KADRO

Teknik direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa\'ya karşı ideal kadroyu sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Sakatlıkları sebebiyle Antalyaspor karşısında Pepe ve Tosic\'ten faydalanamayan ve Medel-Vida ikilisini oynatan Güneş, her iki futbolcunun da iyileşip hafta içi idmanlara çıkmasıyla ideal defans kurgusuna dönmeyi düşünüyor. Kalede her zaman olduğu gibi Fabricio\'yu oynatacak olan Güneş\'in geri dörtlüyü Gökhan Gönül- Pepe-Tosic-Caner\'den oluşturması bekleniyor. Tecrübeli hocanın defans kurgusundaki diğer alternatifi, geçen hafta olduğu gibi sağ tarafta Adriano, sol tarafta Caner\'i oynatma seçeneği olarak görünüyor. Orta sahada Atiba-Oğuzhan ikilisini bozmayı düşünmeyen Şenol Güneş\'in hücumdaki dörtlüsü ise Quaresma-Talisca-Babel-Negredo olacak.

Beşiktaş\'ın yarın akşamki muhtemel on biri Fabricio-Gökhan Gönül-Pepe-Tosic-Caner-Atiba-Oğuzhan-Quaresma-Talisca-Babel-Negredo şeklinde.

NEGREDO PATLAMA YAPMAK İSTİYOR

Cenk Tosun\'un Everton\'a transferi sonrası beklediği fırsatı yakalayan ve takımın birinci santrforu konumuna yükselen Negredo\'dan beklentiler bir hayli fazla.

İlk devrede gerek ilk on bir başladığı, gerekse sonradan girdiği maçlarda istediğini pek yapamayan İspanyol oyuncunun ligde 4 golü bulunuyor. Deplasmanda 2-1 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçının 89\'uncu dakikasında galibiyet golünü atan ve takımına çok önemli 3 puan kazandıran Negredo diğer 2 golü Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında skor farkı yakalandıktan sonra attı. Demir Grup Sivasspor maçında attığı gol ise puan kazandırmaya yetmedi ve Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Cenk\'in ayrılmasından sonra sürekli olarak 90 dakika oynama fırsatı yakalayan Alvaro Negredo, Antalyaspor maçında bir hayli istekliydi ancak gol atma başarısı gösteremedi. Hafta içinde eleştirilen İspanyol golcü, Kasımpaşa maçında patlama yaparak kendisi üzerinden yapılan eleştiri ve kritiklere sahada cevap vermek istiyor.

ÜÇ OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş\'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Babel, Talisca ve Pepe, Süper Lig\'in 1\'inci devresinde gördükleri 3 sarı kart ile ceza sınırına gelmiş durumdalar. Bu oyuncular yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda 20\'nci haftada deplasmanda oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.