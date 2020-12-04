Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti

Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti. 10 kişi kalan rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, son 6 haftada 5. galibiyetini elde etti.

Vodafone Park'taki karşılaşmaya siyah-beyazlılar, baskılı başladı. Kanatlardan açık arayan Sergen Yalçın'ın takımı devrenin duraklama dakikalarında eşitliği bozdu.

Vincent Aboubakar'ın şutunda kaleci Ramazan'dan dönen topu önünde bulan Bernard Mensah, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Konuk Kasımpaşa 55. dakikada 10 kişi kaldı. Florent Hadergjonaj'ın, topla birlikte ilerleyen Georges-Kevin N'Koudou'ya arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Eksik rakibi karşısında daha fazla rahatlayan Beşiktaş, 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal yerden ceza alanına ortasını yaptı ve pozisyonu iyi takip eden Atiba Hutchinson, altıpasın hemen üzerinden gelişine yaptığı vuruşla ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

Skor avantajını yakalayan Kara Kartal, oyunun devamında pozisyonlar bulmaya devam ederken 75'te skor 3-0'a geldi. Valentin Rosier'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Vincent Aboubakar, isabetli kafa vuruşuyla bu haftayı da boş geçmedi. Kamerunlu futbolcu böylece 8 Süper Lig maçında 5 gole ulaştı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 puanı 3 golle hanesine yazdırdı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar üst üste üçüncü maçını kazanırken, takımın başına Fuat Çapa'yı getiren Paşa son 3 haftada 3 puanda kaldı.