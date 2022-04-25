Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Arda Kardeşler oturacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Vodafone Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Arda Kardeşler oturacak.

Ligde geçen hafta GZT Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı.

Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.