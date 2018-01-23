Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni transfer Cyle Larin idmanda

Gökhan Töre takımla birlikte çalıştı

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, akşam yaptığı idman ile hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşularının ardından yapılan pas ve top kapma çalışması ile devam etti. İkinci bölümde futbolcuların bir kısmı 5\'e 2 çalışırken diğer futbolcular bire bir mücadele ve şut antrenmanı yaptı.Antrenman üçlü turnuva şeklinde yapılan çift kale maç ile sona erdi. Her zaman olduğu gibi çift kale turnuvasına futbolcuların sevinç gösterileri damga vurdu. Turnuvayı kazanan turuncu takım sevinç pozu verirken Quaresma\'nın takımı kendilerinin kazandığını iddia edip ayrı sevinç pozu verdi.

YENİ TRANSFER CYLE LARİN İDMANDA

Beşiktaş\'ın yeni transferi Cyle Larin ilk kez antrenmana çıktı.

10 günden fazladır İstanbul\'da olan Larin için Orlando City, kendileri ile 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu iddia ederken Beşiktaş tarafı ise 2 yıllık sözleşmenin oyuncunun haberi olmadan uzatıldığı için geçersiz olduğunu savunuyor. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Larin\'e geçici lisans çıkartması bekleniyor.

GÖKHAN TÖRE TAKIMLA ÇALIŞTI

Pepe ve Tosic\'in iyileşerek idmanlara çıkmaya başlamasından sonra Gökhan Töre\'nin de takım antrenmanlarına dahil olması Beşiktaş adına bir diğer sevindirici gelişme oldu. Geçen hafta sahaya inerek bireysel çalışmalara başlayan Töre, bugün yapılan idmanın tamamında yer aldı.Takımla beraber pas ve top çalışmaları yapan Töre, çift kale maçta da oynadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

- Larin ve Gökhan Töre\'den detaylar

- Çift kale maçtan görüntüler